Microsoft Edge 91 станет самым производительным браузером для Windows 10

Microsoft на конференции Build 2021 анонсировала новую версию Microsoft Edge 91, которая будет включать в себя ряд новых функций. По заверению компании, они сделает Edge "самым производительным браузером для Windows 10".

Функция "Ускорение запуска" позволит Microsoft Edge быстрее загружаться за счет работы некоторых основных процессов браузера в фоновом режиме. Microsoft при этом заверяет, что эта функция не потребляет ресурсы до момента, пока Edge не будет открыт.

Функция "Спящие вкладки" будет автоматически отправлять вкладки "в сон", если они не использовались в течение определенного времени. Если нажать на "спящую" вкладку, браузер снова загрузит ее в память. По словам представителей Microsoft, это позволит сократить объем использования памяти до 82% и, тем самым, даст возможность устройствам с небольшим объемом ОЗУ обеспечить плавный просмотр сайтов. Неиспользуемые вкладки будут выгружаться из памяти, но останутся на панели вкладок в самом браузере.

Планируется, что релиз стабильной 91-й версии состоится уже на текущей неделе.