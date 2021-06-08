Биткоин упал на 10 % за сутки

Стоимость биткоина упала ещё почти на 10 % за прошедшие сутки, опустившись до уровня $32,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Причина случившегося неизвестна, но Bloomberg считает, что это реакция на операцию ФБР, которая позволила отследить транзакцию криптовалюты взломщиков Colonial Pipeline.

Суммарно стоимость биткоина сократилась практически вдвое за последние 1,5 месяца. В пике стоимость криптомонеты достигала $63,5 тысячи. Суммарно капитализация валюты упала до $620 миллиардов, потеряв триллионный статус.

Как отмечает Bloomberg, падение случилось на фоне взлома криптокошелька одного из хакеров, организовавших атаку на нефтепровод Colonial Pipeline. Компания выплатила выкуп в биткоинах, но ФБР отследила транзакцию, захватила пароль от кошелька и конфисковала $2,3 миллиона. По мнению издания, это заявление подорвало доверие к валюте, так как власти «отследили неотслеживаемое».