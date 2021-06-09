Вышел релиз браузера Vivaldi 4.0. Одновременно подготовлены и десктопная, и мобильная версии.

В новой версии браузеров Vivaldi появился встроенный переводчик. Переводчик есть и в десктопной, и в мобильной версии Vivaldi. Если вы входите на страницу, язык которой отличается от установленного в браузере по умолчанию, то в адресной строке появится соответствующая иконка а под ней — небольшое всплывающее окно с предложением перевести страницу.

Также в Vivaldi 4.0 появился почтовый клиент, встроенный прямо в ваш браузер. Почтовый клиент обладает множеством функций и опций.

Теперь у вас есть возможность получать новостные подписки непосредственно в браузере. Визуально новостные компоненты отделены от почты, но и по интерфейсу, и по настройкам они сходны с почтовиком. Вы будете видеть свои подписки и в интерфейсе почтового клиента. Подписываться можно не только на новости, но и на подкасты, и на видеоканалы YouTube.

Это ещё один бета-компонент новой версии Vivaldi — календарь. Он также содержит огромный набор опций, режимов и прочих средств по управлению различными событиями вашей жизни. Вы можете использовать только локальный календарь или подключаться к онлайновым сервисам, доступно приглашение участников на ваши мероприятия, и вы можете принимать приглашения от других (здесь очень кстати пригодится почтовый клиент), можете управлять своими задачами.

Теперь при первом запуске браузера вы увидите новое окно приветствия, где вам будет предложено выбрать между тремя вариантами браузера — точнее, наборами функций, доступных непосредственно из интерфейса приложения. Вы можете выбрать минимализм, классический набор функций или включить всё по максимуму.

Подробный список изменений можно посмотреть здесь, а загрузить новую версию браузера вы можете с официального сайта.