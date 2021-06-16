В сеть утекла ранняя сборка Windows 11

В сети появилась ранняя сборка Windows 11, которую можно установить на свой ПК и опробовать.

В новой ОС можно заметить множество сходств с отложенной на неопределённое время Windows 10X. В меню «Пуск» отсутствуют живые плитки, но можно закреплять приложения для быстрого доступа. У окон и меню скруглены углы, в «Проводнике» используются новые значки. Появилась ранняя версия виджетов Windows, которые пока не работают полностью корректно. 

Приложение Xbox теперь интегрировано с ОС, предоставляется быстрый доступ к играм Xbox Game Pass, социальной части сети Xbox и магазину контента Xbox.  Уже можно скачать установить и установить на любой компьютер официальные обои Windows 11. 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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