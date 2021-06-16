Google представила новые функции Android

Компания Google продолжает работать над совершенствованием своей операционной системы для смартфонов и планшетов. Этим летом владельцы 3 миллиардов активных гаджетов на Android получат шесть важных обновлений, защищающих от внешних угроз или упрощающих жизнь тем или иным способом.

Предупреждение о землетрясениях

С прошлого года команда Google работает над крупнейшей в мире системе «распознавания» землетрясений. Люди, живущие в проблемных регионах, будут получать предупреждения за несколько секунд до начала землетрясения. Это даст немного времени на поиск безопасного места и спасти жизнь.

Недавно система была запущена в Новой Зеландии и Греции, теперь она доступна в Турции, на Филиппинах, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Приоритетными являются страны с высокой сейсмоопасностью, в текущем году действие системы будет расширено и на другие страны.

Маркировка важных посланий в приложении «Сообщения»

Для того чтобы не потерять актуальную информацию в приложении «Сообщения», можно будет отмечать самые важные послания звёздочкой. Позже для поиска не понадобится листать ленту — достаточно выбрать раздел избранных сообщений. Широкое распространение функции начнётся в ближайшие недели.

Подбор оптимального эмодзи для диалога

После написания сообщения релевантные эмодзи-подсказки будут автоматически появляться над клавиатурой. Это поможет подобрать идеальную комбинацию, соответствующую настроению. «Контекстные» эмодзи уже доступны в бета-версии Gboard, а все пользователи Android 6 и выше получат их до конца лета, правда — только для текстов на английском, испанском и португальском языках.

Доступ к большему числу приложений с помощью голосовых команд

Улучшенный ввод паролей и распознавание взглядов в приложении Voice Access

Для тех, кто испытывает проблемы с вводом данных с помощью сенсорного дисплея, приложение Voice Access является оптимальным выбором, позволяя вводить команды с помощью голоса.

Бета-версия системы распознавания взглядов активирует Voice Access только в случае, если пользователь смотрит на экран. Можно переключаться с реальной беседы с друзьями и знакомыми на использование телефона без лишних движений.

Улучшена и система ввода паролей с помощью Voice Access. Когда приложение опознаёт поле ввода, оно позволит вносить буквы, числа и символы. Например, можно будет указать, какую букву сделать «прописной» или сказать «знак доллара» для ввода символа $.

Возможность настройки Android Auto и новые функции

Теперь можно персонализировать экран лаунчера непосредственно со смартфона и вручную установить тёмный режим. Также стало легче просматривать контент во вкладках медиаприложений, добавились и другие функции.

Дополнительно в Android Auto появились приложения для поиска зарядки электромобиля, парковки и навигации, с экрана лаунчера можно получить прямой доступ к мессенджерам вроде WhatsApp или «Google Сообщения». Всё это доступно глобально для смартфонов с Android 6 и выше при подключении к совместимому автомобилю.