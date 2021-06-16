Google вернется на смартфоны HONOR

Сегодня в Китае состоялась важная для бренда HONOR презентация: представлена первая с момента отделения от компании Huawei серия смартфонов — Honor 50. Это не только первая линейка смартфонов HONOR на платформе Qualcomm Snapdragon 778G, но и первые устройства за долгое время, получившие поддержку сервисов Google.

Бренд наконец официально подтвердил сотрудничество с рядом партнеров и поставщиков. Устройства HONOR будут проходить сертифицированный Google Play Protect процесс проверки безопасности и тестирования на совместимость. Таким образом, устройства HONOR будут иметь возможность предустановить Google Mobile Services («GMS») на совместимые устройства в соответствии с моделями лицензирования и управления Google. Потребители смогут пользоваться смартфонами и планшетами HONOR с GMS.

«HONOR развивает глобальный технологический бренд. Мы считаем, что сотрудничество между Google и HONOR будет способствовать дальнейшему развитию экосистемы Android и служить на благо потребителей во всем мире», - заявили в официальном представительстве HONOR.