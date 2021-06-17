Новый резидент «Великого камня» будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта

16 июня 2021 года в индустриальном парке зарегистрирован новый резидент – ООО «Технологии Великого камня» (КНР). Об этом сообщается на официальном сайте "Великого камня".

Предприятие будет вести научно-исследовательские разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания будет сотрудничать с Национальной академией наук Беларуси и белорусскими машиностроительными организациями. Реализация проекта включает разработку программного обеспечения и тестирование беспилотных систем.

Напомним, что 11 июня был подписан указ. Документом совершенствуется правовое регулирование для улучшения инвестклимата структуры. Также у индустриального парка будут расширены виды деятельности, закреплены условия поддержки стартапов.

