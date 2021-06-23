Microsoft выпустила обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила обновление, которое приносит с собой действительно важные изменения, имеет номер сборки KB5003690 и уже начало распространяться среди пользователей.

Данное обновление заметно увеличивает производительность Windows 10 в играх, что особенно актуально для компьютеров, которые стали заметно тормозить после установки апдейта KB5000842.

Кроме того, Microsoft устранила проблему размытого текста в виджете «Новости и интересы» (News and Interests), факт существования которой она признала совсем недавно. Также была исправлена проблема, из-за которой было невозможно входить в систему через Windows Hello при вводе PIN-кода, устранён баг, который препятствовал входу с помощью отпечатка пальца после запуска или выхода устройства из спящего режима.

Устранена проблема, которая может привести к появлению шума в определённых приложениях при воспроизведении 5.1 Dolby Digital с помощью определённых звуковых устройств. Также были ликвидированы и другие проблемы.