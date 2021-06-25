Пользователи Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11

Компания Microsoft сегодня официально представила новую операционную систему Windows 11. Софтверный гигант сообщил, что для владельцев лицензионных копий Windows 10 новая ОС будет доступна в качестве бесплатного обновления.

Напомним, что в своё время таким же образом, то есть совершенно бесплатно, компания предлагала обновиться до Windows 10 владельцам Windows 7 и Windows 8.

Минимальные системные требования к ПК для установки Windows 11 следующие: 64-битный процессор, 4 Гбайт оперативной памяти, накопитель постоянной памяти объёмом от 64 Гбайт, 9-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 1366 × 768 пикселей, а также видеокарта с поддержкой DirectX 12 и WDDM 2.x. Кроме того, обязательным является наличие на компьютере модуля шифрования TPM 2.0. Обновиться до новой версии ОС можно будет, например, через «Центр обновления Windows» или через специальные инструменты Microsoft.

Операционная система Windows 11 предлагает новый пользовательский интерфейс, переработанное меню «Пуск», повышенный уровень производительности, а также расширенные возможности многозадачности. В ней также появился доступ к Android-приложениям через магазин приложений Amazon App Store. ОС поддерживает работу как 64-битных, так и 32-битных приложений.