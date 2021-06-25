Microsoft представила обновлённый магазин приложений для Windows

Microsoft провела сегодня онлайн-мероприятие, в рамках которого была представлена Windows 11 — новая версия настольной операционной системы компании. Программную платформу будет сопровождать обновлённый магазин приложений Microsoft Store, который придёт на смену Windows Store.

Согласно имеющимся данным, в Microsoft Store будут размещаться продукты партнёров софтверного гиганта, такие как Adobe Creative Cloud и Zoom. Директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay) заявил, что разработчики теперь смогут сохранить 100 % доходов, если они «создадут собственный механизм продаж внутри приложений».

Этот подход отличается от того, что предлагается в других магазинах цифрового контента, таких как Apple App Store и Google Play Маркет, которые взимают с разработчиков комиссию в размере 15 или 30 %, а в случае с Apple ещё и запрещают использовать собственные платёжные системы.

Ещё один сюрприз заключается в том, что в Microsoft Store будут публиковаться Android-приложения, которые пользователи смогут запускать прямо в Windows 11. Такие приложения можно закреплять на панели задач и взаимодействовать с ними в отдельных окнах. Разработчики самостоятельно смогут добавлять в Microsoft Store собственные x86- и Android-приложения. Сроки запуска магазина Microsoft Store озвучены не были, как и самой Windows 11, но вероятно они дебютируют вместе.