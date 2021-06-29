Первая предварительная версия Windows 11 стала доступна для участников программы Windows Insider

Компания Microsoft, как и обещала, выпустила официальную ознакомительную версию операционной системы Windows 11. Она доступна для участников программы предварительной оценки Windows Insider, в которой можно зарегистрироваться на сайте Microsoft.

Операционная система Windows 11 в текущей версии 22000.51 предлагает обновлённый интерфейс, новое меню «Пуск», панель задач, центр уведомлений, новые функции многозадачности, а также, в отличие от ранее «слитого» в Сеть образа, оснащена полностью обновлённым «Проводником». Если компьютер пользователя оснащён акселерометром, то на экране блокировки Windows 11 будут демонстрироваться эффект параллакса.

В предварительной сборке Windows 11 также присутствует новый магазин приложений Microsoft Store, несколько свежих тем оформления, тёмный и светлый режимы и виджеты. Microsoft также добавила режим Snap Groups и макеты Snap Layouts. Также появился голосовой набор текста, улучшенная сенсорная клавиатура с возможностями настройки.

Кроме того, теперь должна нормально работать поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 6E при наличии соответствующего оборудования.

В сборку не попали магазин приложений Android для Windows, а также приложение Microsoft Teams. Обе функции по-прежнему находятся в разработке, и Microsoft добавит их в одной из очередных предварительных сборок Windows 11. Некоторые пользователи, уже установившие официальную предварительную версию Windows 11 (22000.51) сообщили, что смогли обновиться до неё с более ранней сборки, утёкшей в Сеть.

Microsoft также опубликовала список известных проблем Windows 11 (22000.51), с которым можно ознакомиться в официальном блоге компании. Самые серьёзные из них:

панель задач может не отображаться на некоторых мониторах (будет исправлено в следующей предварительной сборке Windows 11);

при установке Windows 11 в качестве обновления на систему с несколькими пользователями могут не работать «Настройки»;

в некоторых случаях может не функционировать кнопка запуска магазина приложений Microsoft.

Для установки предварительной сборки Windows 11 нужен компьютер, соответствующий минимальным системным требованиям, а также имеющий аппаратный криптографический модуль Trusted Platform Module (TPM) 2.0, либо поддержку программных fTPM-эмуляторов. Предварительную версию Windows 11 не рекомендуется устанавливать на компьютер для повседневного использования.