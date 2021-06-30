3 июля «Белтелеком» предоставит бесплатные телефонные разговоры ветеранам ВОВ

3 июля «Белтелеком» предоставит бесплатные междугородные телефонные разговоры (звонки по Республике Беларусь) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. За исключением разговоров с абонентами сотовых подвижных сетей, доступа в интернет и пользования платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.

Бесплатные междугородные телефонные разговоры предоставляются c 00.00 часов до 24.00 часов 03.07.2021 автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов.

Чтобы осуществить бесплатный звонок, необходимо набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать междугородный телефонный разговор с помощью телефониста по следующим номерам:

для абонентов г. Бреста и Брестской области – 8-18;

для абонентов г. Витебска и Витебской области – 8-18;

для абонентов г. Гомеля и Гомельской области – 8-13;

для абонентов г. Гродно и Гродненской области – 8-13;

для абонентов г. Минска и Минской области – 8-13, 8-18;

для абонентов г. Могилева и Могилевской области – 8-18.

Справку по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров можно получить по телефону единой справочно-информационной службы 153.