Google заменит APK новым форматом Android-приложений

С августа 2021 года все загружаемые в магазин цифрового контента Play Маркет приложения должны быть в формате AAB, который постепенно заменит собой используемый в настоящее время формат Android Package (APK).

Использование формата AAB позволяет упростить оптимизацию приложений под разные устройства. Процесс автоматизируется до такой степени, что во время скачивания какого-либо приложения в формате AAB на пользовательское устройство загружаются только файлы, предназначенные конкретно для этой модели устройства. Благодаря этому AAB-приложения занимают на 15 % меньше места по сравнению со стандартными версиями в формате APK. По данным Google, уже сейчас более 1 млн приложений перешли на использование формата AAB. Это касается тысячи лучших приложений и игр из Play Маркет, в том числе Twitter, Netflix, Gameloft, Adobe и Duolingo.

Помимо замены APK-файлов с августа расширения больших файлов OBB будут заменены на Play Asset или Feature Delivery. Это делается для оптимизации процессов загрузки и обновления больших игр по тому же принципу, что и в случае с форматом AAB. Конечное устройство получает только предназначенные ему части, а не все относящиеся к тому или иному приложению файлы.

Уже в августе все загружаемые в Play Маркет должны быть в формате AAB. Это не касается лишь некоторых видов софтверных продуктов, таких как частные корпоративные приложения.