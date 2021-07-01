Google заменит APK новым форматом Android-приложений

С августа 2021 года все загружаемые в магазин цифрового контента Play Маркет приложения должны быть в формате AAB, который постепенно заменит собой используемый в настоящее время формат Android Package (APK).
Использование формата AAB позволяет упростить оптимизацию приложений под разные устройства. Процесс автоматизируется до такой степени, что во время скачивания какого-либо приложения в формате AAB на пользовательское устройство загружаются только файлы, предназначенные конкретно для этой модели устройства. Благодаря этому AAB-приложения занимают на 15 % меньше места по сравнению со стандартными версиями в формате APK. По данным Google, уже сейчас более 1 млн приложений перешли на использование формата AAB. Это касается тысячи лучших приложений и игр из Play Маркет, в том числе Twitter, Netflix, Gameloft, Adobe и Duolingo.
Помимо замены APK-файлов с августа расширения больших файлов OBB будут заменены на Play Asset или Feature Delivery. Это делается для оптимизации процессов загрузки и обновления больших игр по тому же принципу, что и в случае с форматом AAB. Конечное устройство получает только предназначенные ему части, а не все относящиеся к тому или иному приложению файлы.
Уже в августе все загружаемые в Play Маркет должны быть в формате AAB. Это не касается лишь некоторых видов софтверных продуктов, таких как частные корпоративные приложения.
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Комментарии
Этому формату уже больше двух лет. Главное: бандл стороннего приложения не загружается на смартфон, если на последнем нет клиента, устанавливающего бандлы. Однако, думаю, новые версии осей будут позволять устанавливать апк до тех пор, пока "империя добра" не уберёт из Гугл-плея все апк. Имхо это грядёт! И если хотите, чтобы ваше приложение и дальше жило в Гугл-плее - - собирайте бандл и снова платите за размещение приложения - - бизнес!
Имхо основной недостаток (или преимущество?) бандлов - - приложение, которое в тупую графичит, вряд ли можно будет установить.
Видимо, из Гугл-плея исчезнет немало поделок, что радует.
Интересно, а другие (например, китайские) плеи - - поддержат ли главный плей? :)
Кстати, андроид-студия генерирует бандлы.