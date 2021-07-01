Microsoft закрыла AR-песочницу Minecraft Earth

Microsoft и студия Mojang объявили о закрытии Minecraft Earth, которая была запущена в раннем доступе в 2019 году. Игра для смартфонов и планшетов с функцией дополненной реальности была доступна по 30 июня 2021 года.

В Minecraft Earth игрокам предлагалось собирать ресурсы, строить здания и сражаться с монстрами из вселенной Minecraft, используя реальный мир в качестве декораций. С помощью камеры телефона можно было, например, посадить кубическое дерево у себя во дворе.

Дальнейшую разработку Minecraft Earth было решено отменить из-за пандемии COVID-19. Многие игроки не выходили из дома и потеряли интерес к проекту за это время.

Некоторые геймеры были обеспокоены, ведь они тратили реальные деньги в игре. Разработчики компенсировали средства раздачей виртуальной валюты Minecoin таким игрокам. Теперь они могут приобрести что-нибудь на торговой площадке Minecraft. Бонусом авторы подарили им версию Minecraft Bedrock.