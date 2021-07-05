Названы Android-приложения, которые крадут пользовательские данные

Эксперты по сетевой безопасности опубликовали список из девяти приложений для Android, содержащих вредоносный код, позволяющий хакерам заполучить пароли к учетным записям Facebook. Приложения предлагают базовые функции редактирования фотографий, гороскоп и прочие функции. Однако создатели этих приложений крадут пароли Facebook. Google была проинформирована об этом, после чего эти приложения удалили из Google Play.

Однако если вы когда-либо загружали одно из перечисленных ниже приложений, рекомендуется немедленно изменить свой пароль в Facebook. Также необходимо поменять пароль для всех остальных учетных записей, если вы использовали одинаковый пароль.

  • PIP Photo: более 5,8 миллиона загрузок
  • Processing Photo: более 500 000 загрузок
  • Rubbish Cleaner: более 100 000 загрузок
  • Inwell Fitness: более 100 000 загрузок
  • Horoscope Daily: более 100 000 загрузок
  • App Lock Keep: более 50 000 загрузок
  • Lockit Master: более 5000 загрузок
  • Horoscope Pi: 1000 загрузок
  • App Lock Manager: 10 загрузок
 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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