Названы Android-приложения, которые крадут пользовательские данные

Эксперты по сетевой безопасности опубликовали список из девяти приложений для Android, содержащих вредоносный код, позволяющий хакерам заполучить пароли к учетным записям Facebook. Приложения предлагают базовые функции редактирования фотографий, гороскоп и прочие функции. Однако создатели этих приложений крадут пароли Facebook. Google была проинформирована об этом, после чего эти приложения удалили из Google Play.

Однако если вы когда-либо загружали одно из перечисленных ниже приложений, рекомендуется немедленно изменить свой пароль в Facebook. Также необходимо поменять пароль для всех остальных учетных записей, если вы использовали одинаковый пароль.