Названы Android-приложения, которые крадут пользовательские данные

Эксперты по сетевой безопасности опубликовали список из девяти приложений для Android, содержащих вредоносный код, позволяющий хакерам заполучить пароли к учетным записям Facebook. Приложения предлагают базовые функции редактирования фотографий, гороскоп и прочие функции. Однако создатели этих приложений крадут пароли Facebook. Google была проинформирована об этом, после чего эти приложения удалили из Google Play.
Однако если вы когда-либо загружали одно из перечисленных ниже приложений, рекомендуется немедленно изменить свой пароль в Facebook. Также необходимо поменять пароль для всех остальных учетных записей, если вы использовали одинаковый пароль.
- PIP Photo: более 5,8 миллиона загрузок
- Processing Photo: более 500 000 загрузок
- Rubbish Cleaner: более 100 000 загрузок
- Inwell Fitness: более 100 000 загрузок
- Horoscope Daily: более 100 000 загрузок
- App Lock Keep: более 50 000 загрузок
- Lockit Master: более 5000 загрузок
- Horoscope Pi: 1000 загрузок
- App Lock Manager: 10 загрузок
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