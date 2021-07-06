Microsoft может ограничить срок бесплатного перехода с Windows 10 на Windows 11

После анонса Windows 11 Microsoft заявила о том, что пользователи компьютеров с Windows 10 смогут бесплатно перейти на Windows 11. Чуть позже стало известно, что соответствующее обновление для всех желающих (ПК которых отвечают официальным требованиям к аппаратным компонентам) появится в начале 2022 года. А сейчас Microsoft сообщила, что период бесплатного перехода с Windows 10 на Windows 11 может быть ограниченным.

"Для систем, отвечающих требованиям, нет конкретной даты окончания бесплатного обновления. Однако Microsoft оставляет за собой право в конечном итоге прекратить предоставление бесплатных обновлений. Дата окончания наступит не раньше, чем через год после широкомасштабного запуска обновления", - сообщает Microsoft.

Другими словами, пользователи совершенно точно смогут бесплатно перейти с Windows 10 на Windows 11 в течение всего 2022 года. А вот сохранится ли такая возможность и в 2023 году, пока вопрос.

Также в компании отметили, что не все пользователи сразу после выпуска соответствующего обновления смогут перейти с Windows 10 на Windows 11. Обновление будет выпускаться поэтапно в разных регионах и странах.