Qualcomm представила свой первый смартфон

Компания Qualcomm представила свой первый смартфон, который предназначен для участников программы Snapdragon Insiders. 

Смартфон предлагается по цене 1500 долларов, при этом покупатели получают также полностью беспроводные наушники Snapdragon от Master & Dynamic, чехол для смартфона, зарядное устройство Qualcomm Quick Charge 5.0 и два кабеля для зарядки.

Смартфон получил большой 6,78-дюймовый AMOLED-экран Samsung разрешением 2448 x 1080 пикселей, который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживает режим Always-on display.

По дизайну лицевой панели он напоминает ранее выпущенные смартфоны Meizu: фронтальная камера разрешением 24 Мп расположена над экраном. Сзади располагаются тройная камера с датчиками изображения разрешением 64, 12 и 8 Мп и 3-кратным оптическим зумом, сканер отпечатков пальцев и светящийся логотип Snapdragon. Несмотря на то, что сканер отпечатков пальцев расположен не под экраном, речь идёт о современном сенсоре Qualcomm 3D Sonic Sensor 2-го поколения, как и в серии Galaxy S21.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 888, он получил 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Устройство работает под управлением Android 11. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч поддерживает технологию Quick Charge 5.0 и заряжается полностью за 50 минут. Телефон весит 210 г.

 

«Смартфон для инсайдеров Snapdragon» предназначен для демонстрации всех программных функций Qualcomm, которые интегрируются с оборудованием Qualcomm. Смартфон будет производиться и продаваться Asus с августа этого года в Китае, США, Германии, Великобритании, Японии, Южной Корее и, возможно, в Индии.

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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