Компания Qualcomm представила свой первый смартфон, который предназначен для участников программы Snapdragon Insiders.

Смартфон предлагается по цене 1500 долларов, при этом покупатели получают также полностью беспроводные наушники Snapdragon от Master & Dynamic, чехол для смартфона, зарядное устройство Qualcomm Quick Charge 5.0 и два кабеля для зарядки.

Смартфон получил большой 6,78-дюймовый AMOLED-экран Samsung разрешением 2448 x 1080 пикселей, который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживает режим Always-on display.

По дизайну лицевой панели он напоминает ранее выпущенные смартфоны Meizu: фронтальная камера разрешением 24 Мп расположена над экраном. Сзади располагаются тройная камера с датчиками изображения разрешением 64, 12 и 8 Мп и 3-кратным оптическим зумом, сканер отпечатков пальцев и светящийся логотип Snapdragon. Несмотря на то, что сканер отпечатков пальцев расположен не под экраном, речь идёт о современном сенсоре Qualcomm 3D Sonic Sensor 2-го поколения, как и в серии Galaxy S21.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 888, он получил 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Устройство работает под управлением Android 11. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч поддерживает технологию Quick Charge 5.0 и заряжается полностью за 50 минут. Телефон весит 210 г.

«Смартфон для инсайдеров Snapdragon» предназначен для демонстрации всех программных функций Qualcomm, которые интегрируются с оборудованием Qualcomm. Смартфон будет производиться и продаваться Asus с августа этого года в Китае, США, Германии, Великобритании, Японии, Южной Корее и, возможно, в Индии.