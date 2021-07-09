Microsoft выпустит семь версий Windows 11

В прошлом месяце Microsoft представила Windows 11, сообщив, что владельцы лицензионных копий Windows 10 (а теперь ещё Windows 7 и Windows 8.1) смогут бесплатно обновиться до новой ОС. На момент анонса компания не сообщила, какие версии Windows 11 она собирается выпустить. Эта информация была обнаружена порталом MSPowerUser в базе данных Bluetooth SIG. Последняя представляет собой организацию, которая принимает стандарты Bluetooth, а также заверяет их поддержку различными приложениями и устройствами.

В целом список версий Windows 11 повторяет таковой у Windows 10, за рядом исключений. Новая ОС выйдет в следующих вариантах:

Windows 11 Home;

Windows 11 Pro;

Windows 11 Pro for Workstations;

Windows 11 Education;

Windows 11 Pro Education;

Windows 11 Enterprise;

Windows 11 Mixed Reality.

Как можно заметить, в списке в качестве полновесной версии, а не в виде специальной надстройки для гарнитуры дополненной реальности HoloLens, появилась Windows 11 Mixed Reality. В то же время Microsoft, судя по всему, решила отказаться от выпуска версий Long-Term Servicing Channel (LTSC) для которой обычно заявляется 10-летняя поддержка обновлений безопасности. Кроме того, в списке отсутствует IoT-версия Windows 11 для интегрированных решений.