Microsoft выпустила Linux-дистрибутив CBL-Mariner 1.0

Корпорация Microsoft выпустила первую стабильную сборку собственного Linux-дистрибутива CBL-Mariner. Его премьера состоялась спустя меньше месяца с момента анонса системы Windows 11.

CBL-Mariner 1.0 (Common Base Linux) представляет собой базовую платформу для развертывания Linux-окружений в различных онлайн-сервисах, включая облачные. Microsoft использует его в нескольких своих проектах, включая облачный сервис Azure – второй в мире по популярности после Amazon Web Services (19-процентная доля у Azure и 32% у AWS, по данным Statista.com за I квартал 2021 г.).

Также CBL-Mariner применяется в составе Linux-подсистемы в Windows (Windows Subsystem for Linux 2.0, WSL2). Также он отвечает за запуск приложений для Linux с графическим интерфейсом.

Документация и все необходимые файлы для CBL-Mariner 1.0 находятся в свободном доступе. Microsoft разместила их на сервисе GitHub, которым владеет с 2018 г. Проект распространяется под несколькими open source-лицензиями, включая GNU GPL и MIT.

Сам по себе CBL-Mariner 1.0 – это набор базовых RPM-пакетов, которые будут служить основой для будущего образа. Пользователь может сам выбирать, что войдет в итоговый состав образа, и для этого он может использовать специализированный репозиторий. Его каталог размещен на сайте Microsoft и насчитывает приблизительно 3000 пакетов.