В Viber появились новые функции

Мессенджер Viber представляет новые функции, которые помогут пользователям помнить о важных делах и запланированных встречах. Теперь чаты с другими пользователями или компаниями в Viber можно добавлять в избранное, закрепив их вверху экрана для быстрого и простого доступа, а к заметкам и спискам в чате «Мои заметки» привязывать напоминания.

Для того, чтобы воспользоваться функцией, пользователям Android следует нажать и удерживать чат, а затем выбрать опцию «Закрепить чат». На iOS необходимо сделать свайп влево на чате и выбрать «Закрепить». В приложении Viber для ПК требуется кликнуть на чате правой кнопкой мыши и затем нажать «Добавить в избранные».

Этот же функционал теперь доступен и для бизнес-сообщений, которые компании отправляют пользователям Viber, подписавшимся на получение уведомлений через мессенджер. Например, вы записались на сдачу анализов в лаборатории или забронировали номер в гостинице. Чтобы всегда иметь быстрый доступ к нужному сообщению с деталями по записи или подтверждением брони, пользователи могут закрепить выбранное сообщение внутри бизнес-чата с компанией или закрепить сам чат в верхней части экрана чатов.

Напоминания для записей и списков в «Моих заметках» в Viber пригодятся, чтобы помнить о днях рождения друзей и близких, планах, необходимых покупках и других вещах. Чтобы добавить напоминание, достаточно нажать на любую заметку и выбрать «Создать напоминание».

Новые функции уже доступны в версиях приложениям Viber для мобильных устройств на iOS и Android, а также для компьютеров.