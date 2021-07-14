Mozilla выпустила браузер Firefox 90

Mozilla объявила о выпуске Firefox 90. Новая версия браузера получила ряд улучшений совместимости для Windows, а также скоростной рендерер WebRender и улучшенный блокировщик трекеров в социальных сетях SmartBlock.

Вероятно, самым важным нововведением в свежей версии браузера стала обновлённая функция блокировки отслеживания в социальных сетях SmartBlock 2.0. Она существенно повышает приватность пользователей при работе в интернете. В этой версии сценарии Facebook по сбору персональных данных полностью блокируются, но если пользователь решит авторизоваться с помощью Facebook-аккаунта на любом другом веб-сайте, сценарии будут запущены на время входа, чтобы упростить процедуру.

Пользователи Windows-версии браузера лишатся необходимости запускать Firefox для установки обновлений. Вместо этого их можно будет применить в фоновом режиме. Кроме того, браузер получит инструмент, помогающий выявлять любые проблемы совместимости, вызванные сторонними программами, которые могут вызвать проблемы в работе Firefox.

В свежей версии Firefox разработчики Mozilla развёртывают скоростной рендерер WebRender, делающий сёрфинг более плавным даже на слабых компьютерах, то для повышая комфорт работы в интернете для многих пользователей. Свежую версию браузера уже можно загрузить с официального сайта.