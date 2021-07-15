Microsoft представила Windows 365

Microsoft представила новый облачный сервис под названием Windows 365, открывающий доступ к удалённым рабочим столам с Windows 10 (в перспективе Windows 11). По сути, это простая в использовании виртуальная машина, позволяющая получить доступ к рабочему месту с Windows 10 и сопутствующими приложениями с любого устройства, будь то Mac, iPad, устройство на базе Linux или планшет с Android.

Хотя появление сервиса Windows 365 не является неожиданным, слухи о его запуске ходят уже несколько месяцев, масштаб службы удивляет. Основой сервиса стала платформа Microsoft Azure Virtual Desktop, которая и ранее позволяла запускать виртуальные рабочие столы. Однако взаимодействовать с Windows 365 будет значительно проще. Сервис начнёт официально функционировать 2 августа, а пользователю лишь потребуется выбрать подходящую конфигурацию виртуального рабочего стола, после чего можно приступать к взаимодействию с ним. К сожалению, Microsoft не озвучила стоимость тарифов для работы с Windows 365. Согласно имеющимся данным, тарифы будут объявлены 1 августа, за день до официального запуска сервиса.

Согласно имеющимся данным, пользователи смогут задействовать удалённые рабочие столы, в оснащении которых до восьми виртуальных процессоров, 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт дискового пространства. Microsoft также изучает возможность предоставления выделенной мощности графического процессора для более требовательных пользователей, но на начальном этапе такой опции не будет.