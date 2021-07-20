Впервые за месяц биткоин упал в цене ниже $30 000

Впервые с 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 30 000 долларов — валюта не только достигла минимальных значений за месяц, но и негативно повлияла на курсы других криптоактивов.

Как сообщает портал CoinMarketCap, за последние 24 часа с рынка криптовалют «вымыло» более 90 миллиардов долларов. Биткоин упал более чем на 6 %, Ethereum — почти на 9 %, а XRP — практически на 11 %.

Проблемы с криптовалютой возникли после большой распродажи на глобальных рынках акций — в понедельник индекс Dow Jones Industrial Average достиг наихудших значений с прошлого октября. По данным рыночных аналитиков, активы с высоким уровнем риска распродавались повсеместно.

Немалое значение на цену оказали и запрет на майнинг и торговлю криптовалютами в Китае. Основные регионы, ответственные за майнинг биткоинов в КНР, заставили местных майнеров завершить свою деятельность из-за энергоёмкости процессов добычи и транзакций, а также сопутствующего воздействия на окружающую среду и прочих причин. Дополнительно Центробанк КНР предупредил связанные с финансами компании о запрете на предоставление клиентам любых сервисов, связанных с добычей и торговлей криптовалютами.

Ограничения вступают в силу не только в Китае. Всё более жёсткое регулирование рынка криптоактивов наблюдается в Великобритании, Японии, Канаде, Таиланде и других странах. Глава криптобиржи Luno Виджай Айар (Vijay Ayyar) заявил, что распродажа биткоинов может привести к их падению до 22 000 — 24 000 долларов. По его прогнозам, в ближайшем будущем курс валюты может колебаться от 20 000 до 40 000 долларов за биткоин.