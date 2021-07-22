В видеоконференциях Zoom теперь можно использовать сторонние приложения

Команда разработчиков сервиса видеоконференций Zoom объявила о запуске новой полезной функции.

Во время видеоконференций теперь можно запускать встроенные сторонние приложения. Сервис Zoom Apps был анонсирован в октябре 2020 года, а теперь начал полноценную работу. С помощью таких встроенных сторонних приложений можно прямо в окне видеоконференции запустить Asana, Slack, Dropbox и многие другие сервисы. На данный момент доступно более 50 приложений сторонних разработчиков, включая даже игры.

Если вы используете свежую версию клиента Zoom, то устанавливать приложения можно через новую вкладку «Приложения». Она доступна на панели инструментов во время вызовов Zoom.

Также пользователям стала доступна платформа Zoom Events для проведения виртуальных мероприятий. Она призвана помочь легко создавать и организовывать онлайн-мероприятия, а также управлять ими. Функциональность включает не только единый «центр» всех мероприятий и создание мультисессионных мероприятий, но и организацию продажи билетов и регистрации участников.