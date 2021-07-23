Microsoft выпустит LTSC-версию Windows 11 в 2024 году

Представители Microsoft подтвердили планы по выпуску версии Windows 11 Long-Term Servicing Channel (LTSC), особенность которой заключается в пятилетнем периоде поддержки. Как и ранее, основой такой сборки станет соответствующая версия Windows 11 Enterprise, а её запуск намечен на 2024 год. Эту информацию подтвердили менеджеры Microsoft Ария Карли (Aria Carley), Дэйв Бэкман (Dave Backman), Джейсон Сэндис (Jason Sandys) и Намрата Бачвани (Namrata Bachwani).

LTSC-версии Windows, которые отличаются длительным периодом поддержки, доступны только корпоративным клиентам Microsoft и пользователям корпоративных версий программной платформы. Пользователи устройств, работающих под управлением Windows LTSC, в течение пяти лет получают обновления безопасности и исправления ошибок, хотя версия ОС при этом остаётся неизменной и новые функции в систему не доставляются.

Похоже, что до выхода Windows 11 LTSC разработчики выпустят ещё несколько версий Windows 10 LTSC. Например, в ближайшие несколько месяцев должна появиться очередная версия Windows 10 LTSC, основой которой станет Windows 10 21H2. Запуск этой версии ОС должен состояться осенью этого года. Не так давно Microsoft объявила, что Windows 10 21H2 будет поддерживаться в течение 18 месяцев в версиях Home и Pro и 30 месяцев в версиях Enterprise и Education. По истечении этих сроков пользователям настоятельно рекомендуется осуществить обновление до более актуальной версии ОС, чтобы продолжить получать обновления безопасности и исправления ошибок.