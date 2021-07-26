Microsoft не позволит устанавливать Windows 11 на несовместимые устройства

Microsoft намерена блокировать обходные пути установки новой операционной системы Windows 11 на устройства, которые не удовлетворяют минимальным системным требованиям. Разработчики сообщили об этом в ответах на вопросы пользователей касательно новой программной платформы и способах обновления устройств до Windows 11.

В настоящее время Microsoft выпустила несколько предварительных сборок Windows 11, которые доступны участникам инсайдерской программы. Стабильная версия ОС должна выйти позднее в этом году, и пользователи устройств с Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11. Однако сделать это смогут лишь обладатели подходящих устройств, которые удовлетворяют минимальным системным требованиям для установки новой ОС.

«Мы знаем, что это нехорошо, что некоторые не будут иметь возможности установить Windows 11, но важно понимать, что причина, по которой мы делаем это, заключается в том, чтобы устройства были продуктивнее и безопаснее, чем когда-либо прежде», — говорится в сообщении Microsoft.

Microsoft может определить совместимость пользовательских устройства с Windows 11 с помощью данных телеметрии, после чего в «Центре обновлений Windows» появится информация о доступности ОС для установки. Отмечается, что пользователи не смогут обойти ограничения на установку путём изменения групповых политик.

«Групповая политика не позволит вам обойти ограничения аппаратного обеспечения для установки Windows 11. Мы заблокируем возможность обновления вашего устройства, поскольку мы хотим, чтобы ваши устройства оставались безопасными», — говорится в сообщении разработчиков.