Android TV 12 приносит множество нововведений

Компания Google выпустит операционную систему Android 12 для Pixel и других смартфонов в конце этого года. Новая версия Android включает в себя совершенно новый язык дизайна и множество функций, которые улучшают работу пользователей и повышают уровень конфиденциальности.

Google выпускает различные бета-версии Android 12, последней из которых является бета-версия 3. Также вышла новая бета-версия Android TV 12, которая принесла с собой некоторые новые функции. Google перечислила некоторые из ключевых функций Android TV 12, которые появятся в телевизорах в конце этого года.

Изюминкой нового обновления является введение собственного рендеринга пользовательского интерфейса 4K. Предыдущие версии Android TV поддерживали воспроизведение контента 4K. Однако, согласно сообщению XDA Developers, теперь впервые пользовательский интерфейс будет рендериться в 4K. В предыдущих версиях пользовательский интерфейс рендерился в разрешением 1080p и масштабировался до 4K. Нововведение сделает картинку более качественной. Еще одна новая функция Android TV - динамическое переключение частоты обновления. Разработчики приложений могут интегрировать эту функцию для плавного переключения частоты кадров.

В дополнение к этим функциям новая бета-версия Android также включает обновленный «Туннельный режим». Google утверждает, что эта функция «упростит разработчикам приложений поддержку согласованного и эффективного воспроизведения на разных устройствах за счет снижения затрат на обработку мультимедиа в Android Framework».

Теперь доступны две новые глобальные настройки конфиденциальности, позволяющие пользователю легко переключать доступ к микрофону или камере. Когда эти переключатели отключены, приложения не смогут получить доступ к аудио с микрофона и видео с камеры. Это похоже на то, что компания объявила для своих смартфонов на I/O 2021.