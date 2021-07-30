Microsoft выпустила первую тестовую сборку Windows 11 на бета-канале

Компания Microsoft объявила о расширении программы тестирования своей новой операционной системы Windows 11. В рамках этого на бета-канале (Beta channel) была выпущена сборка Windows 11 под номером 22000.100, которая примерно неделю назад стала доступна инсайдерам в раннем доступе.

Microsoft официально представила Windows 11 в конце июня и с тех пор было выпущено несколько ранних сборок для инсайдеров на канале разработчика (Dev channel). Теперь же ситуация меняется и уже в ближайшее время испытать Windows 11 смогут участники программы тестирования на бета-канале.

«Как всегда, внимательно ознакомьтесь со списком известных проблем в блоге, чтобы знать обо всём, что может повлиять на работу вашего компьютера. Мы добавили несколько известных проблем, которые обнаружились после выпуска сборки операционной системы на канале Dev на прошлой неделе», — говорится в сообщении разработчиков.

В настоящее время программа предварительной оценки Windows разделена на три канала. Канал разработчика (ранний доступ) ориентирован на продвинутых пользователей, которые готовы к взаимодействию с программным обеспечением с наибольшим количеством ошибок. Бета канал подходит для людей, которые хотят раньше других получать доступ к новым функциям, но не готовы иметь дело с многочисленными сбоями и ошибка, которые могут возникать в процессе взаимодействия с операционной системой. Людям, которые хотят получать доступ к наиболее качественному и доработанному ПО, следует выбирать канал предварительного выпуска (Release Preview), после которого сборки становятся общедоступными.