Apple будет изучать фотографии на устройствах пользователей

Apple подтвердила прежние слухи о планах по развёртыванию новой технологии в iOS, macOS, watchOS и iMessage, которая будет выявлять на пользовательских устройствах изображения, потенциально содержащие элементы жестокого обращения с детьми.

Свежие версии iOS и iPadOS, которые будут выпущены этой осенью, будут содержать новые криптографические приложения, которые помогут ограничить распространение материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми, при этом обеспечивая конфиденциальность пользователей.

Самый важный момент в реализации новой функции заключается в том, что она сканирует изображения на устройстве перед резервным копированием в iCloud. Следовательно, сканирование не происходит до того, как изображение загружается в iCloud. В течение многих лет Apple использовала хэш-системы для выявления изображений, содержащих кадры жестокого обращения с детьми, отправляемых по электронной почте. Аналогичные функции используют Gmail и другие облачные сервисы электронной почты. Анонсированная функция будет применять такое же сканирование к пользовательским изображениям, хранящимся в iCloud, даже если они не отправляются другим пользователям.

Apple рассказала, что она не получит доступ к изображениям, не содержащим запрещённых материалов. Кроме того, риск, что система ошибочно отметит учётную запись, как содержащую неправомерные материалы, чрезвычайно низок. Чтобы полностью исключить ошибки, специалисты Apple будут вручную проверять все отчёты системы. Пользователи не смогут получить доступ к базе данных изображений, содержащих сцены насилия над детьми и не смогут определить, какие изображения были помечены системой.

Apple заказала техническую оценку системы трём независимым криптографам, которые сочли её крайне надёжной с математической точки зрения. Специалисты отмечают, что эта система значительно повысит вероятность того, что люди, которые владеют или продают запрещённые фото и видеоматериалы будут уличены. Кроме того, точность системы делает практически невозможной пометку изображений, которые не содержат незаконных материалов.

Наряду с новыми мерами в iCloud Photos, Apple добавила две дополнительные системы для защиты самых молодых владельцев iPhone от злоумышленников. Приложение «Сообщения» уже сканирует прикреплённые изображения для детских учётных записей, чтобы обнаруживать потенциально откровенный контент. После обнаружения содержимое становится размытым и появляется предупреждение. Кроме того, родители получат уведомление, если ребёнок получит или отправит откровенное изображение.

Другая система касается Siri. Голосовой ассистент будет объяснять пользователям, что поиск контента, содержащего сцены жестокого обращения с детьми, может повлечь проблемы, а также предоставит ссылки на ресурсы, которые предоставляют помощь в избавлении от нездоровых интересов.