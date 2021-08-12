Mozilla выпустила Firefox 91

Mozilla официально выпустила браузер Firefox 91, сделав его доступным для загрузки на своём сайте и в качестве обновления уже установленных версий обозревателя. В свежей версии Firefox традиционно появились новые функции обеспечения конфиденциальности.

Появилась поддержка единого входа в учётные записи. Эта функция сэкономит немного времени пользователям, которые связали свои учётные записи с Windows 10. Чтобы проверить, какие учётные записи связаны с аккаунтом Microsoft, необходимо в приложении «Параметры» Windows 10 перейти в раздел «Пользователи», выбрать «Добавить, отредактировать или удалить других пользователей», а затем перейти в раздел «Электронная почта и учётные записи».

Ещё одна новая функция включает политику HTTPS-first для приватных вкладок. Благодаря ей все ресурсы, для которых доступна такая возможность, будут автоматически переключены на протокол HTTPS. Кроме того, усовершенствована функция ограничения слежки за пользователями Total Cookie Protection, позволяющая, помимо прочего, определять, какие веб-сайты хранят локальную информацию на ПК пользователя.

Среди прочих нововведений стоит отметить повышение производительности браузера на 10-20 процентов практически во всех задачах, а также автоматическое включение режима высокой контрастности, когда в настройках macOS активирована функция «Увеличить контраст».