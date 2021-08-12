ПВТ запускает образовательный проект «Информатика без розетки»

Парк высоких технологий объявляет о запуске образовательного проекта «Информатика без розетки» для всех учреждений дошкольного образования Беларуси.

Разработанная в ПВТ программа «Информатика без розетки» для детей 5-7 лет прошла экспертизу в Национальном институте образования и утверждена Министерством образования нашей страны.

В минувшем учебном году участниками проекта стали более 1200 детей и около 200 воспитателей дошкольного образования из 85 учреждений по всей стране.

Для желающих запустить программу в своих учреждениях дошкольного образования в этом учебном году Парк проводит обучение в рамках бесплатного онлайн-курса «Информатика без розетки: для начинающих».

Цель курса – подготовить педагогов детских садов к проведению занятий в I полугодии нового учебного года по разделам «Элементы логики» и «Знакомство с алгоритмами».

Всем слушателям, прошедшим обучение и успешно сдавшим итоговый тест, будет предоставлен доступ к методическим рекомендациям, планам-конспектам и наглядным материалам по всем занятиям программы.

Материалы курса будут доступны до 27 августа 2021 года включительно.

Для регистрации на курсе необходимо:

1. Заполнить анкету слушателя.

2. Зарегистрировать свой аккаунт на онлайн-платформе для дистанционного обучения.