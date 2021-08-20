Microsoft выпустила первые ISO-образы Windows 11, позволяющие пользователям выполнять чистую установку операционной системы. До сих пор для того, чтобы опробовать новую ОС, было необходимо загрузить последний доступный образ Windows 10, а уже с него обновиться до Windows 11.

Выпуск ISO-образов новой ОС ознаменовал новую веху в развитии Windows 11. Напомним, что Microsoft готовит публичный запуск операционной системы до конца этого года. Однако до сих пор остаётся ряд вопросов, главный из которых заключается в том, будет ли добавлена обещанная поддержка Android-приложений до релиза Windows 11.

Предварительные сборки Windows 11 теперь выпускаются как на канале для разработчиков (самые «сырые» версии), так и на канале бета-тестирования (более стабильные версии), и в основном представляют собой накопительные обновления. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к запуску, поэтому Microsoft добавляет в сборки не так много новых функций, а в основном улучшает имеющиеся. Еженедельные выпуски направлены на исправление ошибок и повышение стабильности Windows 11.

Пользователи, которые хотят скачать образ Windows 11, могут перейти на страницу загрузок для участников программы предварительной оценки и выбрать нужный ISO-образ для чистой установки операционной системы.