Биткоин снова стал дороже $50 тысяч

Стоимость биткоина превысила $50 тысяч за единицу. Об этом свидетельствуют данные ресурса Coindesk. Данная криптовалюта впервые достигла данной значимой отметки после весеннего падения курса.

Биткоин продолжает уверенно расти с середины июля. В моменте его стоимость достигала $50,3 тысячи за токен. На момент написания заметки курс составляет $50095.

Вероятно, причиной роста биткоина стали две положительные новости на криптовалютном рынке. Во-первых биржа Coinbase сообщила о покупке различных криптоактивов на сумму $500 миллионов. Во-вторых PayPal заявила о планах запустить собственный цифровой сервис для покупки, хранения и продажи цифровых валют в Великобритании.

Напомним, что биткоин достигал пика стоимости в апреле — $63,3 тысячи. После запрета майнинга в Китае и повышенного интереса американских регуляторов к индустрии, его стоимость упала. В этот период минимум был зафиксирован 21 июля — $29,6 тысячи.