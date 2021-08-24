Microsoft готовится к запуску Windows 11 в октябре 2021 года

Несмотря на ранние заявления Microsoft о запуске Windows 11 в праздничный период в конце года, похоже, что новая версия программной платформы станет общедоступной раньше. Ссылаясь на разные документы, отчёты и тизеры, источник говорит, что запуск Windows 11 может состояться уже в октябре этого года.

Несмотря на то, что Microsoft ещё не объявила официально дату запуска Windows 11, предполагается, что это произойдёт в октябре. Согласно имеющимся данным, в настоящее время разработчики планируют выпустить стабильную версию операционной системы на третьей или четвёртой неделе октября, причём в некоторых случаях называется конкретная дата — 19 октября. Вероятно, в ближайшее время Microsoft официально объявит дату запуска Windows 11, а также предоставит больше информации касательно совместимости процессоров с новой ОС.

С большей долей вероятности можно предположить, что Microsoft не планирует массового развёртывания Windows 11 на октябрь. Более вероятен вариант, при котором установить ОС самостоятельно смогут заинтересованные пользователи, используя для этого доступные каналы обновлений или же ISO-образы. Более широкое распространение Windows 11 ожидается в начале следующего года. Аналогичным образом разработчики уже поступали в прошлом, когда в массы запускали предыдущие версии платформы.