В облачном сервисе Microsoft обнаружили серьезную уязвимость

Специалисты компании Wiz обнаружили уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира.

Слабое место находилось во флагманской базе данных Azure Cosmos DB. Эксперты в ходе проверок смогли получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данных нескольких тысяч пользователей.

В Wiz отметили, что Cosmos DB пользуются такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix, чтобы управлять огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени.

Позже в Microsoft сообщили, что уязвимость была устранена. По данным корпорации, нет никаких доказательств того, что злоумышленники могли воспользоваться информацией из облачного сервиса. Там добавили, что пользователи уже получили оповещение об инциденте, им рекомендуется поменять электронные ключи.