Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года

Корпорация Microsoft сообщила дату начала распространения операционной системы Windows 11: новейшая программная платформа выйдет 5 октября 2021 года. С этого дня станет доступно бесплатное обновление до Windows 11 для соответствующих требованиям компьютеров с Windows 10, а в продаже появятся новые компьютеры с Windows 11.

Платформа Windows 11 получила свежий дизайн и новые звуковые схемы. Меню «Пуск» использует возможности облака и Microsoft 365 для отображения последних файлов независимо от того, на каком устройстве пользователя они открывались.

Средства Snap Layouts, Snap Groups и Desktops обеспечивают более эффективную мультизадачность и оптимизацию пространства экрана. В панель задач интегрирован чат Microsoft Teams. Улучшены специальные возможности для людей с особыми потребностями.

В Windows 11 реализован новый магазин Microsoft Store с переработанным дизайном, благодаря которому будет проще находить приложения, игры, фильмы и сериалы. В то же время виджеты и новая персонализированная новостная лента на базе ИИ помогут быстрее получать важную информацию.

Процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнётся 5 октября и будет проходить в несколько этапов. Ожидается, что все подходящие устройства получат возможность апдейта к середине 2022 года.

Для работы с Windows 11 необходим компьютер, оборудованный процессором как минимум с двумя вычислительными ядрами и частотой не менее 1 ГГц. Минимальный объём оперативной памяти — 4 Гбайт, размер доступного пространства на накопителе — 64 Гбайт.