Microsoft объявила о запуске нового сервиса — Microsoft Start

Компания Microsoft объявила о запуске нового сервиса под названием Microsoft Start. Он представляет собой персонализированную новостную ленту, которая будет доступна в Windows 11 и Windows 10 в виде отдельного виджета, а также на мобильных устройствах с Android и iOS, и в форме веб-платформы для браузера.

Новый сервис сильно напоминает службы MSN и Microsoft News. С его помощью пользователи получат доступ к актуальным новостям и медиа-контенту от более чем 1000 издателей. Microsoft использует ИИ-алгоритмы и технологию машинного обучения для сортировки демонстрируемых пользователям новостей и персонализации контента в зависимости от интересов конкретного человека. Модерацией контента также занимаются сотрудники компании, но в прошлом софтверный гигант уволил десятки журналистов и редакторов из подразделений MSN и Microsoft News, поэтому степень вовлеченности в этот процесс людей в данный момент трудно оценить.

В ленте Microsoft Start будут демонстрироваться наиболее важные новости, выбранный с учётом предпочтений пользователя контент, результаты спортивных соревнований, прогноз погоды и др. Сервис отражает усилия разработчиков, направленные на объединение MSN и Microsoft News внутри общего виджета для панели задач Windows 10. При этом служба MSN продолжит своё существование, тогда как Microsoft News превращается в Microsoft Start.

Также известно, что пользователи смогут взаимодействовать с сервисом через соответствующий веб-сайт, а мобильные приложения Microsoft News для устройств на базе Android и iOS переименуют в Microsoft Start. После официального запуска Windows 11 в следующем месяце Microsoft Start также станет доступен в виде отдельно виджета для новой программной платформы.