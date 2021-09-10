Microsoft показала новое приложение Photos для Windows 11

Приложение Photos, которое поставляется с Windows 10, почти не обновляется и не рекламируется Microsoft. При этом пользователи сообщают о сбоях в работе приложения, которое может вылетать.

У этого приложения немного функций, когда речь идёт о возможностях редактирования. Однако те, кто использует приложение Photos, будут рады узнать, что в Windows 11 скоро появится его новая версия. Информацию опубликовал главный директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay) в Twitter.

Он также опубликовал рекламный ролик обновлённого приложения Photos, которое получит редизайн пользовательского интерфейса и позволит «оживить воспоминания по-новому». Ещё точно неизвестно, представит ли Microsoft новые функции редактирования.

Панос Панай подтвердил, что скоро приложение станет доступно для бета-тестеров Windows 11. Финальная версия операционной системы стартует 5 октября.