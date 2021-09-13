Microsoft рассылает патч, подготавливающий ПК к переходу на Windows 11

Версии Windows 10 21H2 и Windows 11 21H2 должный выйти уже в следующем месяце в качестве опционального обновления. Перед крупным релизом Microsoft решила выпустить для некоторых пользователей патч, который соответствующим образом подготовит их компьютеры.

Патч KB4023057 был впервые выпущен в 2018 году и с тех пор перевыпускался несколько раз. Он представляет собой небольшое обновление, призванное обеспечить надежность процесса обновления операционной системы и исправить возможные проблемы с Windows и реестром.

Согласно сопроводительной документации, в последний раз патч был изменен 18 августа, а его массовая рассылка началась на прошлой неделе. Теоретически, пользователи могут без опасений установить обновление, и никаких проблем не возникнет. Если верить Microsoft, KB4023057 (обновление для компонентов Windows 10 Update Service) также освободит место на компьютере для предстоящего апдейта.

Патч поставляется вместе с утилитой Microsoft Update Health Tools, использующейся Microsoft для устранения проблем с реестром или отключения его настроек, блокирующих загрузку важных обновлений для Windows.

Обновление может попытаться сжать файлы с целью освободить место для следующего функционального обновления. В случае, если ему удастся оптимизировать файл или папку, в директории пользователя они будут отображаться с двумя голубыми стрелками. Патч также будет отображать предупреждение, если на устройстве не хватает места. Также появятся новые опции, которые помогут пользователям очистить дисковое пространство для беспрепятственной установки предстоящего обновления.

При обнаружении проблем с сетевыми настройками (если они препятствуют корректной установке обновлений) Microsoft сбросит эти настройки. Также будут очищены ключи реестра, препятствующие установке обновлений, и исправлены отключенные или поврежденные компоненты Windows. Кроме того, патч может сбросить базу данных Windows Update.

Следует отметить, что патч KB4023057 рассылается только на компьютеры, где в нем есть необходимость.