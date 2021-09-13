«Яндекс» создал фонд для развития образования в IT-сфере и математике

Компания «Яндекс» объявила о создании Фонда Сегаловича, который назван в честь одного из основателей компании, создателя первой версии поисковика и автора слова Yandex. В рамках этого проекта будут объединены некоммерческие образовательные проекты компании, а IT-организации, занимающиеся развитием доступного и качественного образования в сфере математики и информационных технологий, смогут получить поддержку.

Согласно имеющимся данным, фонд будет развивать собственные проекты, выделять гранты организациям и общественным инициативам, а его эксперты займутся оценкой проектов претендентов на гранты. Имена экспертов и готовящиеся программы будут озвучены в рамках образовательной конференции «Яндекса» YaC/e, которая пройдёт 10 ноября. В компании отметили, что общая сумма грантов на 2022 год составит 250 млн рублей.

Одна из задач фонда будет заключаться в том, чтобы сделать современное IT- и математическое образование доступным. Планируется развивать сферу образования с помощью общедоступных данных, методик и технологий, а также поддерживать учителей и профессиональное сообщество, укреплять стремление к знаниям и др.