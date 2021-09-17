Офисный пакет Microsoft Office 2021 представят 5 октября

Офисный пакет приложений Office 2021 Microsoft выпустит 5 октября вместе с Windows 11.

Как и Office 2019, новый Office 2021 можно будет приобрести навсегда с помощью единоразовой оплаты, в противовес подпискам Microsoft 365. Новый офисный пакет будет доступен как для Windows, так и для macOS. Microsoft пообещала поделиться более подробной информацией об Office 2021 в ближайшее время. Однако по данным Тома Уоррена (Tom Warren) из The Verge, новый офисный пакет получит ряд нововведений, представленных в Office LTSC для корпоративных клиентов, который был запущен сегодня. Среди них — новые поддержка тёмного режима и новые возможности для совместного доступа.

Сообщается, что Microsoft планирует поддерживать Office 2021 в течение как минимум пяти лет. Программный продукт будет совместим с 32- и 64-разрядными системами.