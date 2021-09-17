В очередной сборке Windows 11 стали доступны обновлённые приложения «Ножницы», «Калькулятор» и «Часы»

Microsoft продолжает работать над устранением известных ошибок и добавлением новых элементов в Windows 11, официальный запуск которой состоится 5 октября. В преддверии этого события участникам программы предварительной оценки на канале Beta стала доступна сборка Windows 11 под номером 22000.194, которая получила ряд исправлений, а также поддержку установки обновлённых приложений «Ножницы», «Калькулятор» и «Часы», скачать которые теперь можно из Microsoft Store.

Что касается исправлений, то их в новой сборке операционной системы немало. Разработчики устранили проблему, из-за которой при активации и последующей деактивации контрастной темы оформления в строках заголовков могли появляться артефакты, затруднявшие использование кнопок «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть». Исправлен баг, который в ряде случаев при подключении устройств блокировал возможность использования Bluetooth. Устранены ошибки, препятствующие корректному отображению субтитров в приложениях. Исправлен баг, приводивший к появлению GSOD при использовании режима ожидания Modern Standby.

Кроме того, сборка Windows 11 под номером 22000.194 приводит в соответствие системные требования для установки программной платформы на физических устройствах и виртуальных машинах. Из-за этого на ранее запущенных виртуальных машинах могут возникнуть трудности с обновлением операционной системы до последних версий. Microsoft внесла ряд менее заметных исправлений, направленных на повышение стабильности работы платформы. Ознакомиться с ними, а также списком известных проблем, можно в блоге разработчиков.