Состоялся релиз браузера Google Chrome 94

Официальный релиз браузера Google Chrome 94 ознаменовал переход на новое расписание обновлений — теперь они будут выходить каждые четыре недели вместо шести, как это было ранее. Google решила с меньшей задержкой предоставлять пользователям новые функции, обеспечивать исправление ошибок и обновление средств безопасности.

С выходом Chrome 94 сократился цикл разработки, при этом корпоративные пользователи получили доступ к каналу Extended Stable с обновлением каждые 8 недель. Изменение стратегии не коснётся Chrome OS до выхода Chrome 96, а версия с индексом 95 для платформы вообще будет пропущена. Корпоративные пользователи хромбуков также получают доступ к каналу с обновлением каждые 6 месяцев — по мнению разработчика, это оптимальный период при использовании машин в бизнес-среде.

Одним из нововведений стало изменение раздела настроек: это больше не одна длинная страница. Вместо неё пользователь видит на экране только один раздел, благодаря чему структура настроек не так переполнена, а боковая панель используется для навигации. Чтобы помочь пользователям оставаться в курсе последних нововведений, Google создала специальную страницу «Что нового в Chrome» для настольных версий браузера.

Ещё одним нововведением стал режим HTTPS-First для настольных версий и сборок под Android: браузер пытается открывать все сайты по защищённому протоколу и выводит предупреждение, когда он недоступен. В десктопной версии появилось меню «Поделиться» — здесь можно быстро сгенерировать QR-код с адресом страницы или сохранить её, запустить трансляцию Chromecast, а также опубликовать ссылку в социальных сетях. Функция работает аналогично Android-версии браузера, доступ к ней открывается по клику на иконке в правой части адресной строки. Её необходимо предварительно активировать, сначала перейдя по адресу chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox.

Когда пользователь входит с ограниченным управляемым профилем, Chrome выводит ему уведомление и поясняет, какие функции браузера доступны. Появилась также возможность входа в гостевом режиме. В версии Chrome 94 для iOS теперь можно скачивать и открывать файлы .mobileconfig. Дефолтные Safari и почтовый клиент уже поддерживают данный формат для корпоративных пользователей. Кроме того, пользователи под iOS теперь могут выбирать несколько страниц в наборе вкладок для пакетных операций.