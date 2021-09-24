Google анонсировала новые функции для Android

Google анонсировала множество обновлений для Android, которые охватывают несколько различных приложений и сервисов. Google не только добавляет новые функции, но и переносит функции, которые ранее были эксклюзивными для Pixel, на другие смартфоны Android.

Google запускает новую функцию под названием Camera Switches, позволяющую пользователям с двигательными нарушениями перемещаться по телефону с помощью движений глаз и мимики. Элементы управления переключателями камеры могут быть отредактированы, поэтому жесты короче или дольше установленного времени игнорируются, поэтому похоже, что у пользователей будет относительно тонкий уровень настройки для работы. Переключатели камеры можно найти в Android Accessibility Suite, как только функция будет запущена.

Также новинкой является приложение Project Activate, которое задействует движения глаз и мимические жесты, на этот раз для активации предустановленных действий, позволяющих тем, кто не разговаривает или имеет двигательные нарушения, общаться с другими. Project Activate предложит широкий спектр действий, поскольку пользователи смогут заставить свой телефон произносить определенные фразы, воспроизводить аудио и отправлять текстовые сообщения. Кроме того, Google сообщает, что добавила в свое приложение Lookout распознавание рукописного ввода для языков, основанных на латинице.

Единственное обновление, поступившее в Google TV, является большим, так как оно позволит вам использовать свой телефон в качестве пульта дистанционного управления для вашего устройства Google TV. Это, в свою очередь, означает, что вы сможете использовать клавиатуру телефона для ввода результатов поиска. Чтобы использовать свой телефон в качестве пульта дистанционного управления на Google TV и ОС Android TV, все, что вам нужно сделать, это добавить соответствующий ярлык в быстрые настройки на вашем смартфоне.

Google также объявил сегодня, что функция Locked Folder от Pixel в будущем появится и на других телефонах Android. Заблокированная папка — довольно простая функция, поскольку она позволяет вам изолировать личные фотографии и видео в защищенной паролем папке, предотвращая их отображение в Google Фото. Кроме того, Google развивает поддержку Assistant для ежедневных напоминаний, позволяя пользователям сразу увидеть все свои напоминания, сказав: «Привет, Google, открой мои напоминания».

Gboard оптимизирует способ копирования и вставки, при этом Google сообщает, что клавиатура автоматически сортирует скопированную информацию, содержащую несколько номеров телефонов, адресов электронной почты и URL-адресов, в набор различных вариантов вставки. Телефоны под управлением Android 11 или новее даже смогут составлять целые предложения с помощью интеллектуального ввода на базе машинного обучения.

Google также настроит параметры видимости в Nearby Share, что позволит пользователям выбирать между тем, чтобы быть видимыми для всех, только для людей из их списка контактов или вообще никому. Наконец, Google представляет режим Heads Up, который будет регулярно напоминать пользователям поднимать взгляд от телефона, когда они пользуются им на ходу.