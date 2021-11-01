Стартует новый набор на бесплатные IT-курсы Wargaming Forge

Бесплатные IT-курсы Wargaming Forge начинают набор слушателей на специальность Software Engineering. Это будет уже пятый набор по этой программе. Лучшие студенты курса традиционно получат от Wargaming предложение о работе. Все обучение на курсе Software Engineering Wargaming Forge будет вестись в онлайн-формате, поэтому присоединиться к курсам можно из любой точки страны.

Именно с Software Engineering в 2017 году началась история Wargaming Forge. За четыре года 88 студентов прошли обучение по данной специальности, 33 из них получили предложения о работе от Wargaming и начали свою карьеру в компании.

Тренеры программы – опытные сотрудники Wargaming, которые на реальных примерах покажут нюансы работы в сфере Software Engineering, о которых не пишут в учебниках. У каждого студента будет возможность напрямую общаться с ментором и оперативно получать ответы на все интересующие вопросы.

Для тех, кто хочет побольше узнать о курсах и задать интересующие вопросы, 11 ноября в 18.30 на Youtube-канале Wargaming Forge пройдет онлайн-стрим Welcome Day. В прямом эфире тренеры курса расскажут о работе в геймдеве, программе обучения и о том, как отправить заявку и тестовое задание. Выпускники расскажут о своем боевом пути после Wargaming Forge, а также поделятся опытом поступления и полезными лайфхаками.

Набор на специальность Software Engineering продолжится до 12.00 22 ноября. Оставить заявку и пройти тестовое задание можно на сайте Wargaming Forge.