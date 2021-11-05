Telegram начала тестировать официальные рекламные сообщения

В конце прошлого месяца создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что скоро в Telegram появятся блоки с официальной рекламой. Дуров тогда заявил, что большинство пользователей, вероятно, даже не заметит нововведение. Но всё же мы заметили: сегодня рекламный тестовый рекламный пост появился в том самом официальном канале Дурова.

Как видно по скриншоту ниже, реклама в Telegram выглядит именно так, как описывалось ранее. Рекламный пост состоит из текста и кнопки, нажав на которую пользователь перейдёт на сайт или канал рекламодателя. Изображений нет. Запись помечена словом «sponsored», что явно говорит о том, что она была оплачена рекламодателем. На данный момент запечатлённый на скриншоте официальный рекламный пост отображается во всех каналах с аудиторией больше 1000 пользователей.

В аннотации «Что такое рекламные сообщения?» (What are sponsored messages?) поясняется, что Telegram не собирает пользовательские данные, и соответственно реклама не будет таргетированной, в отличие от других платформ. Все подписчики того или иного канала, где будет показано рекламное сообщение, увидят один и тот же текст. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они будут отображаться. Также Telegram не будет собирать данные о взаимодействиях пользователей с рекламным объявлением: не будут считаться клики или пересылки таких сообщений.

Напомним, Telegram объявила о том, что в мессенджере появится реклама ранее в этом году. Компания предложила рекламодателям довольно жёсткие условия, которые позволят отсеять мошенников и показывать в мессенджере только проверенную официальную рекламу. Речь идёт о том, что минимальный бюджет для рекламной компании — 2 млн евро, из которых 1 млн будет депозитом, который не вернётся, если рекламодатель не потратит в сумме 10 млн евро за 12 месяцев. Telegram уже приглашает «ответственных рекламодателей» посетить её рекламную платформу.

Заметим, что реклама появится только в больших каналах, на которых зачастую уже присутствуют рекламные посты, так что пользователи могут и вовсе не заметить, что что-то изменилось. Важно и то, что сообщения будут ненавязчивыми: они будут отображаться только после просмотра всех новых публикаций в канале, а максимальный размер рекламного поста — 160 символов, включая пробелы.

Пока что реклама в Telegram работает в тестовом режиме. О сроках полноценного запуска сейчас ничего не известно.