В Windows 11 перестали работать некоторые инструменты из-за просроченного сертификата

Microsoft сообщила пользователям Windows 11 о том, что ряд функций новейшей операционной системы внезапно перестал работать из-за просроченного сертификата. Его срок действия истёк 31 октября, что повлекло за собой выход из строя таких приложений, как «Ножницы», сенсорная клавиатура и панель эмодзи.

Microsoft уже выпустила патч для исправления проблемы, но в настоящее время он находится в тестовой стадии, а это значит, что его необходимо установить вручную. Патч KB4006746 исправляет неработоспособность сенсорной клавиатуры, голосового ввода, панели эмодзи, а также устраняет проблемы с функциями «Начало работы» и «Советы» в Windows 11. ПО можно установить, проверив наличие обновлений в разделе «Центр обновления Windows» настроек Windows 11.

Что странно, патч не решает проблему с инструментом «Ножницы». Microsoft советует использовать пока что клавишу Print Screen и редактировать скриншоты в Paint, пока проблема не будет решена. Пользователи отмечают, что «оживить» «Ножницы» можно, изменив дату в системе на 30 октября. Когда приложение будет запущено, дату можно вернуть на корректную.

Сертификат с истёкшим сроком действия также вызывает проблемы со страницей учётных записей в настройках Windows 11 с включённым режимом S-Mode. Microsoft заявляет, что работает над устранением известных проблем, однако не говорит, как скоро они будут исправлены.