AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов Android среднего сегмента для международного рынка

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов Android среднего сегмента за октябрь 2021 года для международного рынка.

Как отмечают эксперты AnTuTu, из-за выпуска большого количества новых телефонов на основе однокристальной системы Snapdragon 778G в рейтинг смартфонов среднего класса добавилось много новых моделей. 

Первое место занимает Realme GT Master, набравший 536 976 баллов. Отметим, что Realme GT Master лидирует в рейтинге уже третий месяц подряд. По словам команды AnTuTu, дизайн Наото Фукасава (Naoto Fukasawa) в «чемоданном» стиле сделал этот смартфон очень узнаваемым и одним из самых привлекательных на рынке мобильных телефонов в этом году.

На втором месте также третий месяц подряд находится Xiaomi Mi 11 Lite с 524 958 баллами. Новый Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (504 573) вытеснил с третьего места Galaxy A52s 5G (499 828), который опустился на четвёртую позицию. 

Остальной топ-10 изменился сильнее. С пятого по десятые места в нём разместились Samsung Galaxy M52 5G (491 982), Huawei Nova 7 (453 288), OPPO Reno6 5G (428 234), Google Pixel 5 (387 220), Xiaomi Mi 10T Lite 5G (386 924), Oppo Reno5 A (376 110).

 

Статистика собрана в период с 1 по 31 октября 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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