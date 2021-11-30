В России запустили собственный TikTok

«Газпром-медиа» официально запустил аналог TikTok — Yappy. Сервисом занимается компания «Ритм Медиа», входящая в «Газпром-медиа». Новое приложение копирует функциональность TikTok — позволяет записывать и смотреть короткие вертикальные видео.

Есть у Yappy и свои особенности. Например, возможность создания «коллабов», совместных роликов нескольких блогеров. Ещё в приложении есть видеоредактор, можно загружать там аудио. Кроме того, имеется библиотека трендовых идей.

Приложение уже есть в магазинах App Store и Google Play Store. В «Газпром-медиа» сочли, что их целевая аудитория — пользователи в возрасте 14-34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех».

 

 

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Источник: 

ferra.ru

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Опубликовал: KVbot,

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