«Лаборатория Касперского» подготовила глобальные прогнозы в области кибербезопасности на 2022 год

«Лаборатория Касперского» подготовила глобальные прогнозы в области кибербезопасности для финансовой сферы на 2022 год. Анализ важных событий и тенденций уходящего года, а также ожидания экспертов от следующего опубликованы в отчёте компании «Киберугрозы для финансовых организаций в 2022 году».

Среди ключевых прогнозов — таргетированные атаки на криптовалюту, новые угрозы, связанные с криптовалютной сферой в целом, рост числа атак на платёжные системы и усложнение мобильных угроз. Наибольшую опасность, по мнению экспертов, могут представлять четыре направления.